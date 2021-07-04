Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Uşak'tan Sivaslı ilçesi yönüne ilerleyen Y.S. (34) yönetimindeki 64 NH 666 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Yapağılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir çiftliğin kapısına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile araçtaki M.S. (60), E.S. (4) ve E.S. (1) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
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