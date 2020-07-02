Uşak'ta çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü, hamile karısı yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta akraba iki kişi arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçkuyular köyünde yaşayan 16 yaşındaki A.D. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabası Ö.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, av tüfeğiyle Ö.D. ile karısı Ö.D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Uşak Medical Park hastanesine kaldırılan Ö.D. hayatını kaybederken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan eşi Ö.D.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 5 aylık hamile Ö.D'nin karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan A.D, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.