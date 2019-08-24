Son Dakika Haberleri: Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

13 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, yangın, Banaz ilçesi Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler ormanlık alanın büyük bir kısmını sardı. Yangına 4 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 15 arazöz, itfaiye ekipleri ile müdahale edildi. Helikopterler Yenice, Düzlüce, Karaköse, Ahat, ve Kaplangı göletlerinden aldıkları su ile yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

(Caner Eşme/İHA)

Banaz, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı
Gaziemir'de orman yangını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde İş arkadaşından dayak yiyen genç kadın sosyal medyadan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]