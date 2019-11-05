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Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta cinayet

Uşak'ta cinayet

6 saat önce

Uşak'ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Uşak'ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.


Uşak'ta, Fatih Mahallesi Dibek Çeşmesi mevkisinde meydana gelen olayda Y.K. (60), N.H. (56) ve Aysun Y. (55) isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.K. yanındaki bıçakla Aysun Y.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olurken N.H. ise vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken N.H. ise tedavisi yapılmak üzere ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.


Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerinin çalışması ile suç aletiyle kısa sürede saklandığı yerde yakalanan Y.K., sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - UŞAK

Fatih Mahallesi, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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