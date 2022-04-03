Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

03.04.2022 14:25
Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta, cirit antrenmanı yaptığı sırada attan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Sarol, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür yaşam savaşı veren Sarol, kurtarılamadı.

Mende köyünde 27 Mart'ta, cirit sahasında antrenman sırasında iki at çarpışmış, çarpışma sonucu dengesini kaybederek attan düşen Hasan Sarol ağır yaralanmıştı.

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Araştırma, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta cirit antrenmanında attan düşen genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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