Uşak'ta çocuk parkındaki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Uşak'taki bir çocuk parkındaki yangını çıkaran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Elmalıdere Mahallesi 2. Bahçe Sokak'taki çocuk parkında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek alevlerin ağaçlara sıçramasını ve yayılmasını engelledi.

Yangın nedeniyle parktaki kaydırak ve beşikler kullanılamaz hale geldi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uşak Belediyesi olarak kamu malına zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların yakın takipçisi olunduğu belirtilen açıklamada, "Bu çirkin saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.