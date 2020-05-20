Uşak'ta çocuklar park ve oyun alanlarına akın etti - Son Dakika

UŞAK'ta bir hafta aradan sonra yeniden 4 saatlik sokağa çıkan çocuklar park ve oyun alanlarına akın etti.

Uşak'ta koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bir hafta aradan sonra tekrar dışarı çıktı. Kısıtlamaya verilen 4 saatlik aranın başlamasıyla Uşak'ta da çocuklar soluğu parklar ve açık alanlarda aldı. Bisiklet sürüp, güneşli havanın tadını çıkaranların yanı sıra, kimi çocuklar arkadaşlarıyla top oynadı, kimisi de parktaki oyuncakların tadını çıkardı.