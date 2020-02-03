Uşak'ta çok sayıda sokak köpeği ölü bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta çok sayıda sokak köpeği ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde, belediyeye ait çöplük yakınında çok sayıda telef olmuş köpek bulundu.

Uşak'ta çok sayıda sokak köpeği ölü bulundu, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde, belediyeye ait çöplük yakınında çok sayıda telef olmuş köpek bulundu.

Hayvanseverler, Şaban köyü yakınlarındaki olaya ilişkin, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlçe Jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Hayvanseverlerden Safiye Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 20'ye yakın köpek ölüsü bulduklarını, bazılarının parçalanmış olduğunu, ormanlık alanda yapılacak inceleme sonucunda bu sayının daha da artacağını düşündüklerini söyledi.

Öldürülmüş halde bulunan bazı köpeklerin sahipli olduğunu kaydeden Acar, "Sorumluların bulunması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:44 Kaynak: AA
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