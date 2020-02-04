Uşak'ta çöplükte 20 ölü sokak köpeği bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta çöplükte 20 ölü sokak köpeği bulundu

6 saat önce

Uşak'ta çöplükte 20 ölü sokak köpeği bulunduUŞAK'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış halde 20 ölü köpek bulundu.

Uşak'ta çöplükte 20 ölü sokak köpeği bulundu

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış halde 20 ölü köpek bulundu.

Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün (pazartesi) akşam saatlerinde parçalanmış halde 20 sokak köpeği bulundu. Gördükleri karşısında dehşete düşen hayvanseverler, bazı köpeklerin ateşli silahla vurulmuş ve bir kısmının yakılmış olduğunu söyledi. Ölü bulunan köpekler arasında kendisinin de baktığı köpekler olduğunu söyleyen Safiye Acar, sorumluların bir an önce bulunarak gerekli cezai işlem yapılmasını istediklerini kaydetti. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölü bulunan köpeklerden parça alınıp incelenmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Ardından toplanan köpek leşleri belediye ekipleri tarafından gömüldü. Köpeklerin uzun süre önce telef olduğu ve bu nedenle çürümeye başlayıp, bazı uzuvlarının parçalandığı anlaşıldı.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Uşak'ta çöplükte 20 ölü sokak köpeği bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
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