Uşak'ta DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı - Son Dakika

UŞAK'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı şüphelilerin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin kaldığı adresler tespit edildi. Adreslere bu sabah, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu, örgüt üyeleri hakkında ve örgütün ilerleyen günlerde gerçekleştirebilecekleri sansasyonel eylemler hakkında bilgi sahibi olabilecekleri bildirildi.