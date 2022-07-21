Uşak'ta denetimden kaçarken kamyonetiyle polise çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta denetimden kaçarken kamyonetiyle polise çarpan sürücü tutuklandı

21.07.2022 18:05
Uşak'ta denetimden kaçarken kamyonetiyle polise çarpan sürücü tutuklandı

Uşak'ta trafik denetiminden kaçmaya çalışırken kamyonetiyle komiser yardımcısına çarparak yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Uşak'ta trafik denetiminden kaçmaya çalışırken kamyonetiyle komiser yardımcısına çarparak yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, 45 AIE 807 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki kamyonet, komiser yardımcısı İ.B'ye (27) çarptı. İ.B, yaklaşık 20 metre yerde sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan sürücü, Kemalöz Mahallesi'nde aracını bir tarlaya bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Yapılan kontrolde, alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E.T. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tedavisi devam eden komiser yardımcısı İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta denetimden kaçarken kamyonetiyle polise çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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