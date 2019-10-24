Son Dakika Haberleri: Uşak'ta deprem ve afet tatbikatı
Son Dakika Güncel Uşak'ta deprem ve afet tatbikatı

Uşak'ta deprem ve afet tatbikatı

52 dakika önce

Uşak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

Uşak'ta deprem ve afet tatbikatı, System.String[]

Uşak'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde oluşturulan alanda yapılan tatbikatta, bazı vatandaşlar senaryo gereği deprem enkazı altında mahsur kaldı.

AFAD ve UMKE ekipleri, hızla bölgeye intikal ederken, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Arama kurtarma köpeğinin enkaz altında yaşam belirtisi olduğunu göstermesi üzerine ekipler kurtarma çalışması yapıp, yaralılara yerin altında ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Molozların altından çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken afetzedeler için çadırlar kuruldu.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği bir konutta çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Daha sonra amonyaktan zehirlenen bir vatandaşa özel ekipman giyen ekipler tarafından müdahalede bulunuldu. Olay yerine gelen UMKE ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, tatbikat sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin afetlerle yaşamaya alışması gereken bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Bir afet ve deprem olduğunda nasıl davranacağımızı, kurumların nasıl önlemler alacağını görmemiz ve bunları sürekli güncellememiz lazım. Bugün bu güncelleme adına Uşak'ta bir tatbikat gerçekleştirdik, başarılı bir çalışma oldu. Tatbikata katılan bütün kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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