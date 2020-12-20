Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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