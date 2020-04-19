Uşak'ta dereye yuvarlanan hafif ticari araçta sıkışan çifti itfaiye kurtardı - Son Dakika

Uşak'ta dereye düşen hafif ticari araçta sıkışan karı koca, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Karaaslan idaresindeki 64 HD 452 plakalı hafif ticari araç, Uşak Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metrelik yükseklikten Akkuş Deresi'ne yuvarlandı.
Sürücü Mehmet Karaaslan ile eşi Gonca Karasaslan, araçta sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çifti araçtan çıkardı. Karaaslan çifti, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.