Devlet Övünç Madalyası ve Beratı töreni - Son Dakika

Uşak'ta 4 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Hasbahçe Polisevi'nde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Türk milletinin, vatanı için canını feda etmekten hiçbir zaman imtina etmediğini söyledi.

Vali Kocabıyık, "15 Temmuz gecesinde mazisi şan ve şerefle dolu bu toprakların kahraman evlatları bir kez daha hainlere gereken cevabı vermiştir. Yine aynı ruhla gazi ordumuz sınır ötesinde çeşitli ülkelerde mazlumların yanında olmaya, devletimizin ve milletimizin bekası için mesafe, engel tanımaksızın mücadeleye devam ediyor ve edecektir." dedi.

Kocabıyık, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına gazilerimize takdim ettiğimiz bu madalya ve beratlar devletimizin ve milletimizin gazilerimize duyduğu vefa borcu, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Devlet Övünç Madalyası'nı ve Beratlarını bizlerin, bu dünyada değer biçmenin mümkün olmadığı gazilik makamına nail olan sizlere teşekkürü olarak kabul etmenizi temenni ediyorum."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ın da katıldığı programda, gaziler Oğuzhan Alakent, Kamil Kul, Musa Üzmez ve Turgay Çatalkaya'ya madalya ve beratları takdim edildi.