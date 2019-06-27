Son Dakika Haberleri: Uşak'ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uşak'ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

1 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Uşak'ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Banaz ilçesi Kızılhisar köyü kavşağında meydana geldi. Selami Yüce (30) idaresindeki 03 VS 133 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yüce ile birlikte yakınları Şahizar (56), Devlet (59), İsmet (55), İlknur (29), Hasan (8) ve Burçak Yüce (2) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yarlılardan İsmet Yüce burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Banaz, Uşak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağını duyurdu (Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza Emre-Yağmur Aşık çiftinin küçük kızının okulda söyledikleri kan dondurdu Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]