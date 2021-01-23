Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Olayda yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine yuvarlanan aracı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Uşak 'ta bir binanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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