Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında Selim Apaydın yönetimindeki 61 K 11328 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı ve yol kenarına devrildi.
Çarpmanın etkisiyle MOBESE kameralarının bulunduğu direk, yola devrildi.
Tırın içinde sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:05 - Kaynak: AA
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