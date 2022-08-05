Şüphelilere ait olduğu belirlenen araçtaki aramada ise çok sayıda bakır çubuk ele geçirildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta doğal gaz kutularından bakır çubuk çalan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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