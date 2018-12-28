Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Doğu Türkistan Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Uşak'ta Doğu Türkistan Konulu Konferans Gerçekleştirildi

1 saat önce

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Uşak'ta gerçekleştirilen "Doğu Türkistan İçin Birlikteyiz" konferansına katıldı.

Uşak'ta Doğu Türkistan Konulu Konferans Gerçekleştirildi, System.String[]
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Uşak'ta gerçekleştirilen "Doğu Türkistan İçin Birlikteyiz" konferansına katıldı.

Uşak Türk Ocakları tarafından düzenlenen "Doğu Türkistan İçin Birlikteyiz" konferansına konuşmacı olarak katılan Tümtürk, Türkiye'den sonra ikinci büyük Türk yurdunun Doğu Türkistan olduğunu kaydetti. Tümtürk, Doğu Türkistan'ın yer üstü ve yer altı zenginliklerinin bugün başına bela olduğunu ve Çin işgalinin ana sebebi olduğunu ifade ederek, "Bugün kömür, petrol, gümüş, uranyum gibi yüzün üzerinde yer altı ve yer üstü madeni içinde barındıran en zengin coğrafyadır. Doğu Türkistan, açık hava hapishanesine dönüştürülmüştür. Doğu Türkistan'da özgürlük tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bugün Doğu Türkistan'da İslam inancı, Müslüman Uygur Türklerine ibadet özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Doğu Türkistan'da maalesef insanları ne İslami ne Türk kimlikleri ile yaşama hakkı kalmamıştır. Adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüştür. Otuz beş milyonluk Doğu Türkistan'da beş milyona yakın kardeşimiz cezaevlerinde, sürekli takip ve gözetim altında adeta hareket etme imkanları tamamen yok edilmiştir" dedi.

Konferansın sonunda Uşak Türk Ocakları Başkanı Kemal Tunç, Doğu Türkistan Meclis Başkanına teşekkür ederek plaket takdim etti. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Uşak, Doğu Türkistan, Güncel
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