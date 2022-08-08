UŞAK'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞ CADDE VE SOKAKLARI SU ALTINDA BIRAKTI

UŞAK'ta dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar sağanak nedeniyle göle dönerken, bazı ev ve iş yerini de su bastı.

Uşak'ta dün akşam 20.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sürücüler sağanakta ilerlemekte güçlük çekti. Uşak Belediyesi ekipleri, meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sağanak yağışın da etkisini kaybetmesiyle kentte hayat normale döndü.