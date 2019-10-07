Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği
Son Dakika Güncel Uşak'ta 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Uşak'ta 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

1 saat önce

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uşak Üniversitesi'nde, 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği temalı yürüyüş etkinlikleri düzenlendi.

Uşak'ta 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği, System.String[]

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uşak Üniversitesi'nde, 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği temalı yürüyüş etkinlikleri düzenlendi.


Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uşak Üniversitesi'nde Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile birlikte üniversite kampüsünde ve Atapark'ta yürüyüş etkinlikleri düzenlendi. Yürüyüşte öğrencilere, üzerinde 'Her Gün On Bin Adım' sloganı bulunan tişört, şapka ve su dağıtımı yapıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere hocalar tarafından egzersiz yaptırıldıktan sonra, halat çekme yarışı, çuval yarışı gibi oyunlar oynatılarak öğrencilerin hem eğlenmesi hem de egzersiz yapmaları sağlandı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas, vücutta aşırı yağ birikimi sonucu meydana gelen obezitenin, çocukluk çağında yanlış beslenme ve hareketsizlikten kaynaklandığına dikkat çekerek çocukluk çağı obezitesinden kaçınmak için öğrencilere, yeterli ve dengeli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, günde en az bir saat hızlı yürüme, bisiklete binme gibi aktivitelerde bulunmaları gerektiğini ifade etti.


Etkinliğin sonunda yarışları kazanan öğrencilere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi. - UŞAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
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