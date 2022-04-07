Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi

07.04.2022 19:25
Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi

UŞAK'ta polis ekiplerince durdurulup, arama yapılan TIR'ın dorsesinde koliler içerisinde 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

UŞAK'ta polis ekiplerince durdurulup, arama yapılan TIR'ın dorsesinde koliler içerisinde 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurup arama yaptı. Ekiplerce TIR'ın dorsesinde incelemede koliler içerisinde kaçak sigara olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan detaylı aramada 360 koli içerisinde toplam 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.


Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi
Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi
YORUMLAR
500
Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi Son dakika! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı Son dakika! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Kaçak Sigara, Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 19:38:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak'ta durdurulan TIR'da 8 milyon 320 bin adet 'kaçak sigara' ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement