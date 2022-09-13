Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi

13.09.2022 11:38
Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta düzenlenen iki operasyonda 10 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uşak'ta düzenlenen iki operasyonda 10 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, 10 milyon boş makaron bulundu.

Yine kent girişinde durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında tütünle doldurulmuş 220 bin makaron ele geçirildi.

2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kütahya haberi: Kütahya'da çaldıkları 150 bin liralık elbiseleri Isparta'da satarken yakalandılar Kütahya haberi: Kütahya'da çaldıkları 150 bin liralık elbiseleri Isparta'da satarken yakalandılar Ankara polisinden yeni eğitim yılında okul çevrelerinde denetim Ankara polisinden yeni eğitim yılında okul çevrelerinde denetim
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement