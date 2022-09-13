Uşak'ta 10 milyon 220 bin makaron ele geçirildi

Yine kent girişinde durdurulan bir şehirler arası yolcu otobüsünün bagajında tütünle doldurulmuş 220 bin makaron ele geçirildi.

Uşak 'ta düzenlenen iki operasyonda 10 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Uşak, Güncel, Son Dakika

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