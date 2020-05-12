Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen 3 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 25 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Diğer yandan Uşak'ın Banaz ilçesi girişinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 15 gram kokain ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki 2 zanlı, gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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