Uşak'ta "Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta 'Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi' tanıtıldı - Son Dakika

Uşak'ta "Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi" tanıtıldı

6 saat önce

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, eğitim ve bilimde marka olmayan ülkelerin kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

Uşak'ta

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, eğitim ve bilimde marka olmayan ülkelerin kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak amacıyla hazırlanan "Eğitim Öğretim Süreçlerini İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Projesi" tanıtım toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, eğitim kalitesinin artırılması için çok yönlü çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Bu projeyle eğitimde daha planlı adımlar atılacağına dikkati çeken Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Eğitim kurumlarının temel sorunlarına çözüm bularak eğitim kurumlarımızın marka değerini artırmak istiyoruz. Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik eğitimlerle tüm paydaşlar bu süreçte aktif rol alacaktır. Eğitim ve bilimde marka olmayan ülkelerin kalkınması mümkün değildir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilimizdeki tüm okullarımızın imkanlarının eşit hale gelmesi için özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı okullar desteklenecektir. Yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için okullarımızda somut mekanlar olarak tasarım beceri atölyelerinin sayısı artırılacaktır."

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Uzun ise projenin il genelinde başarıya ulaşması için çaba harcayacaklarının altını çizdi.

Toplantıda daha sonra proje koordinatörleri sunum yaptı.

Funda Kocabıyık, Uşak, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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