Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eğitime 1 Gün Ara

Uşak'ta Eğitime 1 Gün Ara

1 saat önce

UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

Uşak'ta Eğitime 1 Gün Ara, System.String[]
UŞAK'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.

Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak Valisi Funda Kocabıyık, okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Vali Kocabıyık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:  

"İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 17 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir."

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:07 Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 02:41:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eğitime 1 Gün Ara
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]