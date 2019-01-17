Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Uşak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi

33 dakika önce

Uşak'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Uşak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi, System.String[]
Uşak'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Uşak Valiliği dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı ve ardındın köy yollarıyla şehir merkezi ara sokaklarında meydana gelen buzlanma nedeniyle, il genelinde 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 17.01.2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmesini karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Uşak, Güncel
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