Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eğitime Kar Engeli

Uşak'ta Eğitime Kar Engeli

44 dakika önce

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Uşak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verileceği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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