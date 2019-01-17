Uşak'ta Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Uşak
'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumları kapsadığı ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: AA
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller