Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eğitime Kar Engeli

Uşak'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Uşak'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Uşak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumları kapsadığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 01:08:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]