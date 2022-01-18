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Uşak'ta okullara 'kar' tatili - Son Dakika

Uşak'ta okullara 'kar' tatili

18.01.2022 08:55
Uşak'ta okullara 'kar' tatili

UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün, 1 günlüğüne ara verildi.

UŞAK'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün, 1 günlüğüne ara verildi.

Uşak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.


Uşak'ta okullara 'kar' tatili
Uşak'ta okullara 'kar' tatili
Uşak'ta okullara 'kar' tatili
Uşak'ta okullara 'kar' tatili
Uşak'ta okullara 'kar' tatili
Uşak'ta okullara 'kar' tatili
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milli eğitim bakanlığı, Medya, Uşak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Uşak'ta okullara 'kar' tatili - Son Dakika
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