Eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katına düzenlenen operasyonda, 20 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi hakkında 72 bin 849 lira ceza uygulandı.

Ekipler burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığını, müzik yayını ve içki satışı yapıldığını belirledi.

Çarık köyünde bir evin bodrum katının eğlence merkezine çevrildiğini tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi

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