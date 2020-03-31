Son Dakika › Güncel › Uşak'ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi - Son Dakika
Uşak'ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi
6 saat önce
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binaları ve tüm ekip araçları korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binaları ve tüm ekip araçları korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlükleri hizmet binaları başta olmak üzere tüm araçlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, karakollar ve ekip araçlarında detaylı dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Yapılan dezenfekte işleminin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da polisten Arapça 'evde kalın' anonsu 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru