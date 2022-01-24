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Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin - Son Dakika

Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin

24.01.2022 21:40
Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak.

Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 1 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren aşırı soğuk ve buzlanma görüleceği, takip eden saatlerde ise kar yağışının başlayacağı yönünde meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan personellerle, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlı özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, (özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları), özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı, kreş ve gündüz bakım evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir."

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Engelli, Ocak, Uşak, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta engelli, hamile ve küçük çocuğu bulunan kamu personeline idari izin - Son Dakika
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