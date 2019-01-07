Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eroin Operasyonu: 2 Gözaltı

Uşak'ta Eroin Operasyonu: 2 Gözaltı

34 dakika önce

Uşak'ta eroin operasyonu: 2 gözaltıUŞAK - Uşak polisi gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 22 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı.

Uşak'ta eroin operasyonu: 2 gözaltı

UŞAK - Uşak polisi gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 22 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, yapılan istihbari çalışma neticesinde iki yabancı uyruklu kişinin Denizli ilinden Uşak merkeze eroin madde getirerek piyasaya sürecekleri bilgileri elde edildi. Teknik takibe alınan şüpheli şahısların Uşak- Denizli şehirler arası yolcu otobüsünde oldukları tespit edildikten sonra, yolcu otobüsü Uşak Dörtyol mevkiinde durduruldu. Takibe alınan yabancı uyruklu N.A. ve M.E.H. isimli şahısların yapılan üst aramasında bacakları arasına siyah bant ile bantlanmış beyaz poşet parçasına sarılı 4 adet mavi renkli 13 adet beyaz renkli poşet parçalarında satışa hazır toplam 17 parça 22 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin tamamlanmasını ardından adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa
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