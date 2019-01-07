Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Eroin Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Uşak'ta Eroin Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Uşak'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 22 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı.

Uşak'ta Eroin Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Uşak'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 22 gram eroin ele geçirirken, olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan istihbari çalışma sonucunda 2 yabancı uyruklu şüphelinin Denizli ilinden Uşak merkeze eroin madde getirerek piyasaya sürecekleri bilgileri elde edildi. Teknik takibe alınan zanlıların Uşak-Denizli şehirler arası yolcu otobüsünde oldukları tespit edildikten sonra, yolcu otobüsü Uşak Dörtyol mevkisinde durduruldu.

Takibe alınan yabancı uyruklu N.A. ve M.E.H., yapılan üst aramasında bacakları arasına siyah bantla bantlanmış beyaz poşet parçasına sarılı 4 adet mavi renkli 13 adet beyaz renkli poşet parçalarında satışa hazır toplam 17 parça 22 gram uyuşturucu eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

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