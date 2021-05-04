Uşak'ta eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı, eşek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, G.Ç. (62), Kızılcasöğüt beldesindeki göletin yanından geçerken eşek arabasıyla 8 metre yüksekliğindeki tahliye kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Eşeğin telef olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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