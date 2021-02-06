Uşak'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, G.A. (34), 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken yanındaki eşi G.A. (34) ile tartışmaya başladı. G.A, tabancayla ateş açtığı karısını Köme Mahallesi Birinci Yurt Sokak'ta kamyonetten indirerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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