Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı

12.04.2022 15:05
Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı

Uşak'ta dükkanına gittiği eski çırağını bıçakla ağır yaralayan berber tutuklandı.

Uşak'ta dükkanına gittiği eski çırağını bıçakla ağır yaralayan berber tutuklandı.

Dün İslice Mahallesi'ndeki berber dükkanında O.C'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

O.C'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanında O.C ile daha önce çırağı olduğu M.B arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan O.C, hastaneye kaldırılmıştı.

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Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta eski çırağını bıçakla yaralayan berber tutuklandı - Son Dakika
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