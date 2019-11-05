Son Dakika Haberleri: Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı
Son Dakika Güncel Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı

Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı

6 saat önce

Uşak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, kadının erkek arkadaşı bıçakla yaralandı.

Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı, System.String[]

Uşak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, kadının erkek arkadaşı bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe, Dübek Çeşmesi Mevkisi'nde erkek arkadaşı N.H. (56) ile görüşen Aysun Yeşil (55), eski eşi Y.K'nin (60) bıçaklı saldırısına uğradı.

Olayda N.H. (56) yaralanırken, Aysun Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.H. ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından kaçan Y.K, suç aleti bıçakla yakalandı.

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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