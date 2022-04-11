Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

11.04.2022 23:52

Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.

İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı
Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı
Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı
Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı
Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı
Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı

YORUMLAR
500
ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SEVDA: ÖLÜMDEN DÖNDÜM ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SEVDA: ÖLÜMDEN DÖNDÜM Batman'da eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan kadın konuştu Batman'da eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanan kadın konuştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 00:21:07. #1.11#
SON DAKİKA: Eski ustası tarafından bıçaklanan berber yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement