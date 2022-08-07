Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

07.08.2022 22:03
Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Uşak'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.

Kent merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Uşak Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu cadde ve sokaklarda su tahliye işlemi başlattı, tıkanan rögarlar açıldı.

Ayrıca, Uşak- Ankara kara yolundaki Selçuklu Köprülü Kavşağı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik bir süre polis kontrolünde yan yollardan sağlandı.

Kavşak, suyun tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Uşak, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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