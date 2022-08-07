Sürücüler, sağanaktan ilerlemekte güçlük çekti, su birikintilerinde kalan bazı araçlar polisler ve vatandaşlar tarafından itilerek çıkartıldı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

Uşak, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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