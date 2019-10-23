Uşak'ta ev yangınında dumandan zehirlenen 4 kişi öldü

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, anne hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokağı'ndaki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Baba ve üç çocuğunun cenazeleri, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aile üyelerinin otopsi işleminin tamamlanması halinde cenazeleri bugün ikindi vakti defnetmek istedikleri öğrenildi.

- İşe gitmeyince fark edilmiş

Olay yerine gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz da incelemelerde bulundu.

Vali Kocabıyık gazetecilere yaptığı açıklamada, güne kara bir haberle uyandıklarını, kentte yaşayan Ağrılı bir ailenin evinde gece bilinmeyen bir saatte yangın çıktığını kaydetti.

Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay yerine ambulanslar geldiğinde baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Anne yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. İnşallah kurtulur ama onun da durumunun kritik olduğu söyleniyor. Görüyorsunuz acı bir durum söyleyecek çok da bir şey yok.

Yangının sebebi şu an bilinemiyor. Mühendisler hem doğal gaz hem elektrikle ilgili inceleme yapacaklar. Ondan sonra belli olacak ne olduğu ama ilk tahmin elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde. Yine de net bir şey yok."

Kocabıyık, durumun sabah fark edildiği bilgisini de vererek, "Sabah işe gelmeyince fark etmişler. Görüyorsunuz evin dışında bir şey yok, evin içi yanmış. Evde kullanılan malzemelerle ilgili. Yanma yok, cenazelerde aşırı dumandan boğulma var. Karbonmonoksit zehirlenmesi." dedi.

Komşular büyük üzüntü yaşadı

Öte yandan olay sonrası ailenin Elmalıdere Mahallesi'ndeki komşuları da büyük üzüntü yaşadı.

Komşulardan Leyla Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah Bülent Yaşar'ın kardeşinin bağırma seslerini duyduklarını ve evin önüne gittiklerini söyledi.

Kapıyı kırarak açmaya çalıştıklarını anlatan Saygılı, "Kapı kırılmayınca halen yaşayan karısını camdan çıkardılar, gözleri kıpırdıyordu." ifadesini kullandı.

Naciye Çelikhan da ailenin, mahallenin sevilen sakinlerinden olduğunu belirterek, "Evinin bahçesini düzenlerken konuşmuştuk, 'Ben buraları güzelleştireceğim' derdi. Ansızın böyle bir şey oldu, çok üzgünüz." diye konuştu.