Uşak'ta evde kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki eve düzenlenen kumar operasyonunda 16 kişiye 21 bin 700 lira para cezası verildi.

İstasyon Mahallesi ve Elvanlar Mahallesi'nde iki evde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, iki evde bulunan toplamda 16 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan 21 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Öte yandan evlerde kumar oynamak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.