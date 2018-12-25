Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Evde Ölü Bulunan 3 Kardeş Toprağa Verildi

Uşak'ta Evde Ölü Bulunan 3 Kardeş Toprağa Verildi

2 saat önce

Uşak'ta kaldıkları evde ölü bulunan biri bedensel engelli 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Uşak'ta kaldıkları evde ölü bulunan biri bedensel engelli 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Uşak'a getirilen kardeşlerin cenazeleri öğle saatlerinden Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Karaağaç Mahallesi'nde ki evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Şehitler Cami'ne götürüldü.

Öğle namazının ardından yağmur altında kılınan cenaze namazlarının ardından kardeşlerin cenazeleri Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde baba işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak ile yaşamını yitiren Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

Törene AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, ile ailenin yakınları katıldı.

Bu arada kardeşlerin kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olay

Karaağaç Mahallesi'nde dün 2 katlı evin birinci katında yaşayan Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Özdemir (25) ve Hatice Yeşilkuşak (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis ekiplerince, karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu değerlendirilen olayın, ölen kardeşlerin istifra ettiğinin anlaşılması üzerine gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune almıştı.
Ölen kardeşlerden Ayşe Özdemir'in 15 gün önce evlendiği, yakınlarının düğününe katılmak için babaevine geldiği, dün akşam ablası ve kardeşiyle gittikleri düğünde ikram edilen yemekten yedikleri öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:38 Kaynak: AA

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