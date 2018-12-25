Uşak'ta Evde Ölü Bulunan 3 Kardeşin Cenazeleri Toprağa Verildi

Uşak'ta kaldıkları evde ölü bulunan biri bedensel engelli 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Uşak'ta kaldıkları evde ölü bulunan biri bedensel engelli 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.



İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Uşak'a getirilen kardeşlerin cenazeleri, öğle saatlerinde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak, Karaağaç Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.



Burada helallik alınmasının ardından Şehitler Camii'nde cenaze namazları kılınan kardeşlerin cenazeleri, mahalle kabristanında toprağa verildi.



Cenaze töreninde işçi emeklisi baba Kazım Yeşilkuşak, büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak ile yaşamını yitiren Ayşe Özdemir'in eşi Necmettin Özdemir'in güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.



Törene, AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın ile ailenin yakınları katıldı.



Bu arada kardeşlerin kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp raporunun henüz çıkmadığı öğrenildi.



Olay



Karaağaç Mahallesi'nde dün 2 katlı evin birinci katında yaşayan Kazım Yeşilkuşak, sabah saatlerinde aynı odada kalan kızları Ayşe Özdemir (25) ve Hatice Yeşilkuşak (19) ile bedensel engelli oğlu Ali Yeşilkuşak'ın (16) yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde 3 kardeşin hayatını kaybettiği belirlenmişti.



Polis ekiplerince, karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu değerlendirilen olayın, ölen kardeşlerin istifra ettiğinin anlaşılması üzerine gıda zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune almıştı.

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