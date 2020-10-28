Uşak'ta evin bahçesine giren minibüs devrildi - Son Dakika

Uşak'ta evin bahçesine giren minibüs devrildi

Uşak'ta tek katlı bir evin bahçesine devrilen minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Uşak'ta tek katlı bir evin bahçesine devrilen minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 KK 935 plakalı bir minibüs, Elmalıdere Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesine girdi. Devrilen minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, evde oğluyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Sultan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Evden dışarı çıkınca arabayı görüp korktuğunu anlatan Yıldırım, sürücünün aracı bırakıp gittiğini iddia etti.

Son Dakika

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü

Meteoroloji'den 13 il için için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor

Azerbaycan'dan darbe yiyen Paşinyan, halkını tehdit etti: Geri duranları, kaçanları ağır cezalandıracağız

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi

Selçuk Bayraktar'dan Tele1 TV'nin İHA'larla ilgili haberine sert tepki: Siz isteseniz de istemeseniz de uçacak