Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden M.B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda şahsın ikametine yapılan operasyonda ev içerisinde bir çantada saklanan 838 adet sentetik ecza hap bulunurken M.B. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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