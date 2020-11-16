Evlerden çaldığı ayakkabıları komşu illerde satan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, B.M'nin çaldığı ayakkabıları otobüsle İzmir ve Denizli'ye götürerek sattığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Cumhuriyet, Durak ve Kemalöz mahallelerindeki apartmanlardan ayakkabı hırsızlığı yapıldığı yönündeki ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Uşak 'ta çok sayıda apartmandan çaldığı ayakkabıları İzmir ve Denizli 'de satan şüpheli tutuklandı.

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