Uşak'ta evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım kolilerini polis götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım kolilerini polis götürdü - Son Dakika

Uşak'ta evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım kolilerini polis götürdü

6 saat önce

Uşak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek gıda kolisi yardımında bulundu.

Uşak'ta evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım kolilerini polis götürdü, System.String[]

Uşak Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek gıda kolisi yardımında bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından kentlerdeki idareciler tarafından yardım çalışmaları başlatıldı. Uşak Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların adreslerini tespit ederek gıda kolisi yardımında bulundu. Yetkililer tarafından evlerinden çıkamayan vatandaşların temel gereksinimleri başta olmak üzere gerekli yardımların yapılmaya devam edileceği kaydedildi.


Kentte sokağa çıkma yasağı etkili olurken, emniyet ekipleri de yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla yoğun mesai harcadı. Korona virüs salgınından ve rahatsızlığından dolayı evinden çıkamadığını belirten Gülsüm Özdemir, gıda yardımı yapılması üzerine mutlu olduğunu belirterek, "Sağ olun. Allah razı olsun. Bana yardım edenlere Allah da onlara etsin" şeklinde konuştu. - UŞAK

Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:34 Kaynak: İHA

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